Meghan Markle e il ritorno a Londra per alcune tensioni di Palazzo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Carlo Lanna Ci sarebbero dei cambi di programma per la vacanza a Los Angeles di, la duchessa sarebbe tornata aperdiDalle ultime indiscrezioni pare che sia già finita la vacanza a Los Angeles pere il Principe Harry. Come riportano alcuni rumor di, i duchi di Sussex sarebbero già tornati nella City. Il motivo scatenante di questaal Frogmore Cottage? Pare che ci sia di mezzo proprio il Principe Carlo, il quale avrebbe causatofra le mura di Buckingham Palace. Ma di che tipo disi tratta? Questo non è dato saperlo, ma alcuni tabloid riportano che il Principe del Galles si è adirato con il figlio e nuora perché, nelle sei settimane di assenza dei duchi, avrebbe dovuto prendere le redini di diversi impegni di corte e, proprio per questo, Carlo avrebbe chiesto a Harry e...

