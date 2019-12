Medical Report | La Fiction Con Luca Argentero! Inizio e Trama !

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 12 dicembre 2019): l’innovativodrama di Rai 1, previsto per il 2020, promette di appassionare il pubblico con le vicende tratte dal libro Meno dodici, in cui un medico diventa improvvisamente paziente e deve fare i conti con insormontabili problemi… Idrama riscuotono sempre un grande successo. Il tipo di ambiente e le caratteristiche vicende coinvolgono molto il pubblico, ma normalmente lesui medici hanno soprattutto origine americana. In questo caso, su Rai 1, andrà in onda uno dei primi ‘’ italiani. Ecco la, quando andrà in onda e quali saranno i protagonisti.: cast e quando inizia! Probabilmente nel corso della primavera 2020, avràsu Rai 1, inizialmente chiamato Meno dodici. Laè tratta dal libro autobiografico di Pierdante Piccioni, ma si è deciso di darle un nome differente. ...

CorneliaHale94 : @lastefy92 @cheTVfa @EnfantProdige @dumurin Situazione champions Juventus e Napoli (qualificate come 1a e 2a dei ri… - Silvietta_1986 : @claireinviaggio Credo sia ancora sul set di 'Medical Report', hanno iniziato a girare a Settembre, saranno sicuram… - QualitySystemsB : ?? Un ricerca svolta su 500 professionisti di aziende Medical Device aiuta a tracciare un quadro delle strategie e d… -