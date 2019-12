Mattia Binotto | “L’11 febbraio presenteremo la nuova Ferrari”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La consueta cena di Natale di fine anno della Ferrari perè stata anche l'occasione per tornare a parlare della stagione appena finita fatta di rimpianti, ma anche di punti fermi dai quali ripartire. E poi il futuro, con l'annuncio della data della presentazione dellamonoposto: "Sarà ancora rosso opaco e sarà uno sviluppo del progetto intrapreso quest'anno". Ai tifosi promette: "Massimo impegno, vogliamo vincere". Su Vettel e Leclerc: "Nessuna gerarchia, partono con la stessa ambizione". Le voci su Hamilton alla Rossa: "Pilota fantastico, e il fatto che abbia espresso apprezzamenti per la nostra Scuderia rende orgogliosi".

