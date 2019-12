Matteo Salvini indagato per 35 voli di Stato illegittimi

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il leader della Legaè ufficialmente sotto inchiesta da parte della Procura di Roma per i famosi 35digià passati al setaccio dalla Corte dei Conti, che aveva archiviato l'inchiesta pur giudicando improprio l'uso fatto daquando era alla guida del Ministero dell'Interno.Ora i fascicoli sono in mano alla procura di Roma, incaricata di verificare possibili reati nel comportamento di, che in almeno 35 occasioni avrebbe usatodiin modo illegittimo per iniziative elettorali della Lega e non per impegni legati al governo.La Procura di Roma ha iscrittonel registro degli indagati ipotizzando il reato di abuso di ufficio che prevede la detenzione fino a quattro anni di carcere.Ioggetto dell'inchiesta sono stati effettuati tra il 13 settembre 2018 e il 10 maggio 2019 dae lo staff al suo seguito, ...

Mov5Stelle : Per i cittadini vanno fatte scelte importanti, e quest'ultime devono essere prese con conoscenza e competenza. Per… - matteosalvinimi : Un abbraccio, Valentina. Se questo è il tuo unico “desiderio” temo che Babbo Natale non ti accontenterà?? - HuffPostItalia : Matteo Salvini indagato per i voli con gli aerei di Stato -