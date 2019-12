Matteo Renzi molla il governo | al suo posto gruppi autonomi di ex Forza Italia | lo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Augusto Minzolini nel suo editoriale pubblicato sul Giornale del 12 dicembre analizza la situazione politica del Conte bis. Sullo sfondo la possibilità chestrappi e lascia la maggioranza di. Spiega il leader diViva: "Io quando nacqueViva spiegai a Conte che poteva serv

Capezzone : “Sono per le dimissioni del guardasigilli Annamaria Cancellieri, indipendentemente dall'avviso di garanzia o meno'.… - Emagorno : Un grande intervento di Matteo #Renzi in #Senato. Massimo rispetto per la magistratura che però non può decidere co… - PiazzapulitaLA7 : Luca Bertazzoni ha raggiunto l'imprenditore che prestò i soldi a Matteo Renzi per l'acquisto della sua casa. Doman… -