Matrix 4 e John Wick 4 al cinema lo stesso giorno: il Keanu Reeves Day in arrivo! (Di giovedì 12 dicembre 2019) Matrix 4 e John Wick 4 usciranno nei cinema americani lo stesso giorno, il 21 maggio 2021, e i fan celebrano l'evento sui social con la nascita del Keanu Reeves Day. Troppo Keanu Reeves non fa male: Warner Bros. ha annunciato l'uscita al cinema di Matrix 4, prevista il 21 maggio 2021, stesso giorno in cui Lionsgate lancerà John Wick: Chapter 4 e internet ribattezza la data Keanu Reeves Day. La data di uscita di John Wick: Chapter 4 era stata annunciata già lo scorso agosto, dopo il successo di John Wick 3: Parabellum. Adesso Warner ha deciso di piazzare lo stesso giorno il ritorno di Matrix e i fan si stanno preparando per un double feature per il 21 maggio 2021, già ribattezzato "Keanu Reeves Day". Keanu Reeves: con John ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matrix John