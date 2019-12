Manovra | lunedì il voto anche su cannabis legale sotto lo 0 | 5 di thc e stop agli oneri a

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nelle 14 ore di maratona dopo una nottata di lavoro la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio. Nel pomeriggio è iniziata la discussione generale sullaal Senato, che andrà avanti fino alle 22 e dovrebbe proseguire domani.verrà invece posta la questione di fiducia con il. Tanti i nuovi emendamenti: dalla plastic tax ridotta a 45 centesimi al chilogrammo allo slittamento della sugar tax, dalla marcia indietro sulle auto aziendali all’addizionale Ires per i concessionari, dal bonus per il latte artificiale per le neo-mamme che non possono allattare alle risorse per i Comuni. La finanziaria è inoltre stato inserito un emendamento che sembra chiarire una volta per tutte la questione relativa alla vendita di. Il testo chiarisce la quantità di thc massima che devono contenere i prodotti. Il livello di ...

