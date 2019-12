Manchester United | la pericolosità di Lingard in ripartenza

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Con giocatori come, Rashford e Martial, ilincide di più in. Si è visto contro Guardiola Questo inizio di stagione delci ha detto molto sulla squadra di Solskjaer. I Red Devils vanno vinto o fatto bene contro avversari superiori, incappando però in parecchi passi falsi contro squadre di fascia bassa. E’ una conseguenza delle caratteristiche dei propri giocatori. Con velocisti come Martial, Rashford ei, ilsi esalta quando aspetta basso e attacca in spazi larghi. Un esempio nella slide sopra.è bravo a farsi trovare tra le linee, con James già pronto a scattare per aggredire la profondità. Le ripartenze dellohanno messo in crisi anche ilCity. Leggi su Calcionews24.com

