Mamma | nella vita ho imparato a fare a meno di chiunque Ma mai di te

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino”. C’è una frase più vera di questa, scritta da Enzo Biaggi? Forse no. E fortunato chi unace l’ha ancora perché anche da grandi, persino da anziani, si ha bisogno di quella figura. Non solo per una carezza in un momento di sconforto, un consiglio quando si è in difficoltà. Anche, per esempio, per sapere a quanti gradi lavare il cachemire o, ancora, se quel vestito ci sta bene oppure no. Unatutte queste cose le sa. Sa sempre fiutare il pericolo, capisce quando il nostro mondo sta crollando, quando stare zitta e quando invece dire la sua. (Continua dopo la foto) Ci sono situazioni dellain cui avremo sempre bisogno di nostra madre, indipendentemente dall’età. Poco importa se abbiamo 15 o 52 anni e non c’è affatto da vergognarsene. Il detto “la ...

