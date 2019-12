Maltempo: erogati al Veneto fondi europei per i danni della tempesta Vaia (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono stati erogati e sono arrivati nei giorni scorsi nelle casse della Regione i 68.620.678 euro del Fondo Europeo di Solidarietà destinati dal Parlamento Europeo al Veneto per far fronte ai danni causati dalla tempesta Vaia. Lo comunica Luca Zaia in veste di Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire da ottobre 2018. “Si tratta di fondi che hanno vincoli specifici – spiega Zaia – le opere, in particolare, devono essere concluse entro 18 mesi dall’erogazione, a partire dal 4 dicembre 2019″. “La cifra – oserva – è destinata, da un lato, a ricostruire i ponti danneggiati da Vaia, dall’altro la maggior parte del finanziamento servirà per intervenire per la messa in sicurezza ...

