Malasanità beneventana, la denuncia di un padre: “Le hanno tolto l’adolescenza” (VIDEO) (Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Telese Terme (Bn) – Una storia di Malasanità beneventana che riguarda i due nosocomi cittadini ma, per onestà, va detto che si tratta di una gestione passata per uno dei due e non di quella attuale. Bisogna riavvolgere il nastro al 2014, quando una bambina venne portata al Fatebenefratelli con forti dolori addominali e febbre alta ma fu curata con una diagnosi di gastroenterite febbrile. All’epoca non c’erano posti letto disponibili e la ragazzina, che aveva solo 7 anni, tornò a casa con una cura da seguire a base di fermenti lattici. Ovviamente la cura non portò risultati e il giorno successivo i genitori decisero di portarla al Rummo, luogo nel quale si accorsero che si trattava di gastroenterite settica e dopo 48 ore si decise di intervenire per l’appendicite. La bimba fu tenuta per dieci giorni in una stanza non pediatrica e le ...

