Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildel Movimento 5 stelle Ugoaderisce al gruppo della. Dopo il norisoluzione della maggioranza sul Fondo salva-Stati a Palazzo Madama,ha ufficializzato un addio che aveva già annunciato ormai due settimane fa. Restano ancora in sospeso le posizioni di Stefano Lucidi e Francesco Urarro che hanno dichiarato il loro dissenso con la linea ufficiale del Movimento. I senatori come“dicanoal kg unper la. Questa è la solita dinamica dei voltagabbana degli ultimi 20 anni”, ha commentato Luigi Di, in diretta Facebook, dopo che mercoledì aveva parlato di “un mercato delle vacche” da parte di Matteo Salvini. Proprio il leader del Carroccio ha ufficializzato l’arrivo ditra i suoi banchi a Palazzo Madama: “Diamo il benvenuto al. Porte aperte per chi, con coerenza, ...

fattoquotidiano : M5s, Ugo Grassi lascia e passa alla Lega. Di Maio: “Dica quanto costa un senatore al chilo” - HuffPostItalia : Il senatore Ugo Grassi passa da M5S alla Lega. Il benvenuto di Salvini - Rosyfree74 : RT @neXtquotidiano: Ufficiale: #UgoGrassi lascia il #M5S e va nella #Lega Partecipa, scegli, cambia (partito). Il professore di diritto ch… -