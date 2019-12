M5s | Paragone | “C’è un’emorragia | quando non facciamo il Movimento perdiamo pezzi”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “C’è un’emorragia, era nell’aria.ilnon fa ilperde pezzi“. A dirlo, fuori da Palazzo Madama, Gianluigi. Il riferimento è all’addio al M5s del senatore Ugo Grassi, passato ufficialmente con la Lega. “Ho votato ‘no’ alla risoluzione al Meccanismo europeo di stabilità, ma resto nelperché rappresento la base più radicale, quella che è anche euroscettica“. L'articolo M5s,: “C’è un’emorragia,nonilpezzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

