M5S | l’ex Ministro Trenta | “Vittima dei poteri forti | ma non mollerò”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In merito alla sua esclusione dal voto su Rousseau per la scelta dei ‘facilitatori’ 5 Stelle, l’exdella Difesa non si arrende: “Ritengo di essere vittima di una trama agita da alcuni. Ma non intendo mollare la presa” “Ribadisco il mio convincimento nei valori fondanti il Movimento delle origini. Intendo continuare la … L'articolo M5S, l’ex: “Vittima dei, ma non mollerò” proviene da www.meteoweek.com.

Giacomo19671 : - TucciOreste : RT @angelo_ra_: Stefano Lucidi, l'ex M5s passato alla Lega: 'In 30 pronti a lasciare per un nuovo gruppo' - kategullo75 : RT @angelo_ra_: Stefano Lucidi, l'ex M5s passato alla Lega: 'In 30 pronti a lasciare per un nuovo gruppo' -