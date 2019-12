L’uomo del giorno | Luciano Castellini | un interista con Napoli e Torino | un suo errore

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nato a Milano nel 1945,è stato il tipico portiere degli anni ’70 e ’80. Oggi compie 74 anni. E’ cresciuto nel Monza, ma ha sempre tifato Inter, squadra con la quale non riuscì mai a giocare, ma divenne allenatore dei portieri nerazzurri dopo il ritiro e guidò per due volte l’Inter dalla panchina. Per capire la sua fede nerazzurra basti pensare che fu vice presidente dell’inter Club di Menaggio. In 15 anni di Serie A, con più di 400 presenze,ha vestito il granata del, con cui ha vinto la Coppa Italia 1971 e lo scudetto 1976, e l’azzurro del, club in cui ha militato dal ’78 al 1985. Fu votato dai tifosi partenopei come miglior “numero uno” della storia del club. Nel 1970 arriva aled è subito protagonista. Nel 1971 regalò ai granata la vittoria in Coppa Italia, ai calci di rigore, contro il Milan di ...

