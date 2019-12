L’Università di Siena ha sospeso dalle lezioni e dagli esami il professore filonazista

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il rettore dell’Università di, Francesco Frati, ha deciso di sospendereEmanuele Castrucci, il docente di di filosofia del diritto e filosofia politica che aveva scritto su Twitter messaggi inneggianti ad Adolf Hitler e al nazismo, antisemiti

