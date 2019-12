Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019), l'attuale premier inglese del partito conservatore, ha realizzato una parodia diper la sua, maha avuto qualcosa da dire in merito.ha commentato la video parodia direalizzata dal premier inglese, leader del partito conservatore oggi in competizione con il partito laburista per le nuove elezioni del Regno Unito.è anti-conservatore e anti-Brexit dichiarato e, per continuare la suacontro la vittoria di, ha commentato il video diffuso dal premier in cui impersona il personaggio di Mark (Andrew Lincoln) in una delle scene cult delin cui il ragazzo dichiara il suo amore alla bella Julie tramite dei fogli di carta. In questa video parodia, invece,, invece ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Love Actually: Boris Johnson usa il film per la campagna elettorale, ma Hugh Grant non ci sta!… - sunbvrned : Mi conservo Love Actually per il 23 e Polar Express il 24 - chiarabarbagli : Scusa @NetflixIT per quale STRANO motivo non c'è Love Actually nel palinsesto natalizio? PERCHE' ? PERCHE' ? PERCHE'? -