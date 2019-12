Lo stupratore romeno di Firenze sconterà trent'anni di carcere, confermata l'accusa della quinta vittima (Di giovedì 12 dicembre 2019) Costanza Tosi L'uomo, conosciuto come lo "stupratore del Varlungo", è stato condannato per la quinta volta dopo che il pm ha confermato l’ennesima violenza nei confronti di una donna Viveva isolato nella sua capanna nascosta tra la vegetazione che ricopre le sponde del fiume Arno, a Firenze. Precisamente nella zona del Varlungo. Un nascondiglio perfetto dove tornare a rintanarsi dopo aver compiuto gli atti scambrosi. Non abbastastanza per farla franca però. Mustafa Arnaut, il 25enne rumeno, violentatore seriale, ormai conosciuto come lo "stupratore del Varlungo", è riuscito a collezionare la quinta condanna per violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. Il meccanismo con il quale il mostro adescava le sue prede era sempre lo stesso. Alle prime luci del sole, le adocchiava passeggiare, fare jogging o aggirarsi sul lungarno e, se non si vedevano papabili testimoni ...

