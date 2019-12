Livorno | Luci carica i suoi | “Benevento fortissimo ma dobbiamo rialzarci”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Capitano di mille battaglie, Andreaha analizzato il momento in casain vista del match di sabato contro il Benevento. I labronici, ultimi in classifica, hanno accolto il nuovo allenatore Paolo Tramezzani e andranno ora a caccia di punti preziosi per rilanciarsi. Contro la capolista, come ammette lo stesso centrocampista (andato a segno contro il Benevento in un precedente di coppa Italia), l’impresa sarà delle più difficili: “Il Benevento è una corazzata, ha fame, lotta e concede poco agli avversari, senza contare che appena sbagli ti punisce. Dispiace solo non potercela giocare col calore del nostro pubblico. E’ qualcosa che dovremo essere bravi a riconquistare, in casa abbiamo bisogno della spinta dei nostri tifosi, è fondamentale”. L’uomo più rappresentativo degli amaranto ha parlato a nome ...

