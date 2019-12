LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 21-25 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | primo set

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 0-1 Si parte con uno scambio lungo e un errore in attacco di Djuric. 21:00 L’Itas non è mai riuscita ad esprimere il propri gioco nelparziale, i ragazzi di Lorenzetti sono sembrati estremamente contratti in tutti i fondamentali. Ci si aspetta una reazione immediata nel secondo set, questa è una partita che bisogna a tutti i costi vincere. 21-25 Rossard regala ilset ai suoi. 21-24 Muro di Russell su Hidalgo! Time-out per la compagine turca. 20-24 Ter Maart non trova le mani del muro. 19-24 In rete la battuta di Hidalgo. 18-24 Invasione a rete di Djuric, sei set-point per i turchi. 18-23 Pallonetto spinto di Hidalgo al limite del fallo. 18-22 Si insacca l’attacco di Kovacevic da posto due. 17-22 Bordata di Ter Maart, non può nulla in difesa Russell. 17-21 ...

