LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 2-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | Vettori

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 1-0 Si parte con una diagonale di Cebulj, subito un contrattacco vincente per. 22:28ha spostato l’ago della bilancia di questa partita, con lui in campo Giannnelli ha pure iniziato a velocizzare il gioco, in più nel quarto set abbiamo rivisto il muro di, che finalmente ha fatto male agli attaccanti turchi. 25-17 Tre ace dimandanoal tie-break, si può fare! 24-17 ANCORA UN SERVIZIO VINCENTE CON L’AUSILIO DEL NASTRO! 23-17 ACE DI! 22-17 Cebulj ha un’elevazione pazzesca, passa sopra il muro a tre piazzato, assurdo. 21-17 Brutto errore di Candellaro in battuta. 21-16 Pallonetto spinto di Cebulj, andiamo! 20-16 Pipe di Russell, che è in serata di grazia. 19-16 Rossard stampa una parallela nei quattro metri. 19-15 Rossard ...

