LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 2-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | Giannelli e

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 11-10 Sbagliaaaa Ter Maart, break per i ragazzi di Lorenzetti! 10-10 Pipe dell’americano, che si rifa immediatamente. 9-10 In rete il servizio di Russell. 9-9 Vettori stampa la palla nell’angolo di posto uno. 8-9 Russel spreca tutto,aveva difeso l’impossibile con Grebennikov e Cebulj. 8-8 Russell sfrutta l’errore in ricezione di Hidalgo, gran battuta di. 7-8 Sparacchia fuori Rossard dai nove metri. 6-8 Sbaglia Vettori in attacco, attenzione. 6-7 Rossard sfrutta una palla a filo rete. 6-6 Vettori passa di prepotenza in diagonale. 5-6 Mani-out di Rossard, che sta facendo vedere i sorci verdi al nostro muro. 5-5 Diagonale di Rossard, non può nulla in difesa Grebennikov. 5-4 Mani-out di Vettori, ossigeno per. 4-4 Cebulj si prende un ...

