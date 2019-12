LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 14-19 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | troppo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 16-20 Finalmente una bella diagonale di Kovacevic. 15-20 Errore di Candellaro dai nove metri. 15-19 Bene Djuric, che sfonda sulle mani del muro di Hidalgo. 14-19 Fallo di Russell, che ha pestato la linea dei tre metri in attacco. 14-18 Mani-out di Ter Maart da posto quattro. 14-17 Pallonetto di seconda intenzione dii Giannelli, c’è bisogno del suo gioco esuberante. 13-17 Sbaglia il servizio Vettori, entrato apposta per questo fondamentale. 13-16 Parallela di prepotenza per Russell. 12-16 Errore in battuta per Lisinac, ritmo abbastanza lento in questa fase iniziale. 12-15 Ottima sette di Lisinac, Giannelli non può fare a meno dei suoi centrali. 11-15 Mani-out di Ter Maart, che si sblocca in attacco. 11-14 In rete la battuta di Ter Maart, sono già quattro gli errori dai nove ...

VeronaNews_net : La Cardiologia di Borgo Trento 'live' al Congresso SIC di Roma – - OA_Sport : LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley 2020 in DIRETTA: i dolomitici ospitano gli insidiosi anato… - mirella_trento : RT @Missi65: Rockol Awards 2019: Vota 'Marco Mengoni' per la categoria 'Miglior artista live italiano' -