LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 1-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | l’Itas fa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 17-13 Ricambia il favore Lisinac. 17-12 In rete il servizio di Ter Maat. 16-12 Hidalgo passa in diagonale. 16-11 Attacco di seconda intenzione di Giannelli, show! 15-11 Primo tempo affettato di Batur. 15-10 Murooooooooo di Lisinac su Ter Maart! 14-10 Diagonale nei tre metri per Vettori, grande apertura di Giannelli. 13-10 Muro a uno di Batur su Lisinac. 13-9 Confusione in difesa nella metà-campo italiana. 13-8 Ancora un primo tempo di Candellaro, ottima regia di Giannelli. 12-8 Ter Maat passa in parallela. 12-7 Ottima veloce di Candellaro, che anticipa bene il colpo. 11-7 Rossard continua a passare con una discreta continuità. 11-6 Sbaglia Ter Maat, blackout per i turchi. 10-6 Pipe di Cebulj, che la prende tanto, ma tanto alta. 9-6 Risponde con la stessa moneta Russell. 8-6 ...

