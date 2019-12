LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 1-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | gran

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 6-5 Mani-out di Vettori, parziale di 4-0. 5-5 Errore in attacco di Hidalgo, che non riesce più a mettere la palla a terra. 4-5 Murooo di Russell su Ter Maart, andiamo! 3-5 Attacco vincente di Russell, non può nulla in difesa Ter Maart. 2-5 Ace di Ter Maart, time-out per coach Lorenzetti, che non vuole fare scappare i tuchi. 2-4 Sparacchia fuori Cebulj dai nove metri. 2-3 Diagonale nei quattro metri per Cebulj, ottimo. 1-3 Sikar gioca sulle mani di Lisinac, arriva subito un break. 1-2 Pipe a segno per Rossard. 1-1 Fallo di palleggio per Kaner. 0-1 Si riparte con un attacco vincente di Ter Maat. 22:00 L’ingresso di Vettori ha fatto la differenza, adessosembrerebbe aver ritrovato quella voglia di giocare che nei primi due set era mancata. 25-18 Ace di Lisinac, si va al ...

