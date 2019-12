LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 0-1 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | arriva la

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 17-15 Muro di Lisinac su Ter Maart, andiamo! 16-15 Sbaglia Hidalgo da seconda linea. 15-15 Questa volta Russell passa in parallela. 14-15 Hidalgo prima riceve e poi attacca. 14-14 Diagonale nei due metri per Russell! 13-14 Muro di Rossard su Djuric, troppe difficoltà per l’opposto di. 13-13 Rossard spinge sulle mani di Djuric. 13-12 Kovacevic passa in mezzo al muro turco. 12-12 Mani-out di Hidalgo, che ha una velocità di braccio assurda. 12-11 Sbaglia la battuta Ter Maart, nono errore di squadra in questo fondamentale. 11-11 Primo tempo di Sikar,deve essere più incisiva dai nove metri. 11-10 Male Batur al servizio. 10-10 Kovacevic viene murato, ma questa palla doveva assolutamente essere coperta. 10-9 Diagonale mostruosa di Russell, mamma mia… 9-9 Ver ...

zazoomblog : LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 14-19 Champions League volley 2020 in DIRETTA: troppo contratti i ragazzi di Lorenz… - zazoomblog : LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 21-25 Champions League volley 2020 in DIRETTA: primo set da dimenticare per Giannel… - zazoomnews : LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 14-19 Champions League volley 2020 in DIRETTA: troppo contratti i ragazzi di Lorenz… -