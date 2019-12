LIVE Roma-Wolfsberg | Europa League 2020 in DIRETTA | Fonseca si affida davanti a Under

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Per lasi tratta della quinta partecipazione alla Uefa, la terza dai gironi mentre per due volte i giallorossi sono giunti terzi nel proprio girone di Champions, accedendo di conseguenza ai sedicesimi della seconda competizione. 20.27 Henrikh Mkhitaryan ha già messo a segno una tripletta contro iler. L’armeno indossava allora la maglia del Borussia Dortmund nei preliminari dell’2015/2016. 20.25 Sono solo quattro i giocatori stranieri che militano nella squadra ospite, tutti altri uomini a disposizione di mister Sahli sono di origine austriaca. 20.23 Iler è alla prima apparizione in assoluto ai gironi della seconda competizione continentale, i bianconeri sono stati promossi per la prima volta nella “Tipico Bundesliga” (massima serie austriaca), soltanto ...

