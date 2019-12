LIVE Roma-Wolfsberg 2-2 | Europa League 2020 in DIRETTA | i giallorossi passano ai

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 La nostratermina qui, grazie per averci seguito, una buona serata da OA Sport. 23.01 LE PAGELLE DELLA: Mirante 6.5 (dal 61’st Pau Lopez 6), Florenzi 6,5, Fazio 5,5, Mancini 6, Spinazzola 6,5, Veretout 6,5, Diawara 6, Under 6 (dal 66’st Zaniolo 6,5), Mhkitaryan 6, Perotti 6,5 (dal 66’st Pellegrini 6) LE PAGELLE DELER: Kofler 7, Schmitz 6, Rnic 5,5, Sollbauer 6,5, Novak 6,5, Wernitznig 6 (dal 76′ Schofl 6), Sprangler 6, Schmid 6,5, Liendl 6, Niangbo 7 (dal 90’+4 Steiger s.v.), Weissmann 7 (dal 90’+2 Hodzic s.v) 22.55 Non va oltre il 2-2 lain casa con iler, gli uomini di Fonseca ottengono così la qualificazione ai sedicesimi di finale ma sono solo secondi nel girone. Ivanno avanti due volte ma si fanno rimontare da un combattivoche a ...

