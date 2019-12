LIVE Roma-Wolfsberg 2-1 | Europa League 2020 in DIRETTA | palo di Weissmann ad inizio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′sorpresa in questodi secondo tempo dall’intensità di gioco degli ospiti, la squadra di Mohamed Sahli continuare ad attaccare con molti uomini in avanti. 47′DEL, traversone di Schmid che pesca il movimento di, il colpo di testa del numero 9 va però ad infrangersi sullontano a Mirante battuto. 46′ Subitoin avanti, lancio dalle retrovie di Fazio per Dzeko anticipato da Rnic. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 22.02 Squadre di nuovo in campo. 21.58 A tra poco per il secondo tempo dier. 21.55 Il primo tempo tra Borussia Monchengladbach e Basaksehir si è invece chiuso sul punteggio di 1-1. La classifica del girone J dopo i primi tempi è la seguente: 1.11, 2. Monchengladbach 9, 3. Basaksehir 8, 4.er 4. 21.53 Per Alessandro Florenzi si tratta del ...

emergenzavvf : Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri a tutti i #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi in servizio… - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - zazoomnews : Roma Wolfsberger 0-0 LIVE: inizia la gara dell’Olimpico! - #Wolfsberger #LIVE: #inizia -