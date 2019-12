LIVE Roma-Wolfsberg 2-1 | Europa League 2020 in DIRETTA | finisce il primo tempo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50la prima frazione di gara all’Olimpico. Dopo il vibrante avvio con il vantaggio dellafirmato Diego Perotti su calcio di rigore; e il pareggio immediato degli austriaci due minuti dopo con una sfortunata autorete di Florenzi calano progressivamente i ritmi della partita. La squadra di Paulo Fonseca si riporta avanti al 19′ dopo una bella azione corale iniziata da Diawara, proseguita da Perotti e finalizzata da Edin Dzeko. 45’+2iler 2-1. 45’+1 Prova a chiudere in attacco iler, conclusione dentro l’area di Niangbo, respinta dal muro di più difensori della. 45′ Sul calcio d’angolo battuto dalla sinistra Fazio manca di poco l’appuntamento con la sfera, allontana la difesa del. 44′ Calcia Under con il sinistro, ...

emergenzavvf : Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri a tutti i #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi in servizio… - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - zazoomnews : Roma-Wolfsberger 2-1 live Dzeko riporta avanti i giallorossi! - #Roma-Wolfsberger #Dzeko #riporta -