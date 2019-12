LIVE Roma-Wolfsberg 0-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | inizia la partita!

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2′ subito austriaci in avanti, Florenzi chiude su Niangbo, si ripartirà con un rinvio dal fondo per Mirante. 1′ la prima palla del match è per la, classica tenuta giallorossa per i padroni di casa, completo bianco per iler. PARTITI! 20.58 Le squadre entrano sul terreno di gioco, tra pochissimo il calcio d’inizio. 20.55 Arbitrerà l’inglese Craig Pawson, assistenti Lee Betts e Ian Hussin. Il quarto ufficiale sarà invece Andrew Madley, bella l’atmosfera dell’Olimpico, circa 20.000 gli spettatori presenti. 20.53 Quote che pendono nettamente a favore della. Dato a 1.22 l’1 fisso contro il 7.00 della X e il 12.00 della vittoria degli austriaci. 20.50 Iler andrà invece in trasferta a Vienna, i bianconeri affronteranno i biancoviola dell’Austria Vienna, manca sempre meno ...

