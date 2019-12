LIVE Rennes-Lazio | Europa League 2020 in DIRETTA | Jony giocherà dal primo minuto sulla

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Ilnon ha mai vinto contro un’avversaria italiana in una competizione europea (2 pareggi e 3 ko), ed è stato sconfitto nella gara d’andata contro i biancocelesti a Roma nella seconda giornata. 18.27 Il match di andata tra, giocato all’Olimpico lo scorso 3 ottobre, terminò 2-1 per i padroni di casa: fu una vittoria in rimonta, decisive le reti di Milinkovic-Savic e Immobile. 18.24 Laha vinto le ultime due trasferte contro una squadra francese in competizioni europee (3-1 al Nizza nel 2017 e 3-1 al Marsiglia nel 2018), tanti successi quanti nelle precedenti otto (2 vinte, 2 pareggi e 4 ko). 18.21 Quando Immobile gioca con Caicedo, il nazionale italiano agisce come seconda punta offensiva con Caicedo da boa in mezzo. 18.18 Simone Inzaghi non cambierà modulo, il suo 352 continuerà anche nella partita ...

