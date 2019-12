LIVE Rennes-Lazio 2-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | doppietta di Gnagnon che chiude la

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89′ Gol,, tiro di Tait con respinta di Proto e ancora una voltasi trova al posto giusto al momento giusto ela partita,2-0. 88′ Parola prova il tiro a giro, pallone che non trova la porta. 86′ Giallo per Jony per aver trattenuto il pallone su un fallo laterale per il. 84′ Proto evita il raddoppio con una bella parata sul tiro a botta sicura di Tait. 82′ora a quattro con il giovane Falbo terzino sinistro e Jony ala offensiva. 80′ Girandola di cambi con molti giovani ora in campo, applausi per Da Cunha, dentro Del Castillo nel. 78′ Fuori Vavro e dentro il giovane Falbo per la. 76′ Fuori Lea Siliki e dentro Camavinga per il. 74′ Fuori Siebatcheu e dentro Niang per il. 72′CLUJ-CELTIC 2-0: la squadra ...

