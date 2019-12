LIVE Rennes-Lazio 2-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | biancocelesti fuori dalle coppe

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51che non entra mai in partita e quando Simone Inzaghi sente la notizia del vantaggio del Cluj sostituisce i suoi titolari Luis Alberto e Immobile chiudendo di fatto il match, ottima partita del. 95′ Fine della partita,2-0. 93′ Partita che oramai si avvia alla sua naturale conclusione senza particolari emozioni. 91′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 89′ Gol, Gnagnon, tiro di Tait con respinta di Proto e ancora una volta Gnagnon si trova al posto giusto al momento giusto e chiude la partita,2-0. 88′ Parola prova il tiro a giro, pallone che non trova la porta. 86′ Giallo per Jony per aver trattenuto il pallone su un fallo laterale per il. 84′ Proto evita il raddoppio con una bella parata sul tiro a botta sicura di ...

