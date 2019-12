LIVE Rennes-Lazio 0-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | si parte al Roazhon Park!

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′che prova a partire forte, pressing alto sulla prima costruzione di Acerbi. 1′ Inizia la partita! 18.52 In campo le due squadre, manca poco al fischio d’inizio. 18.49 Mancano solo tre minuti all’ingresso in campo delle due squadre, tra poco inno dell’. 18.46 Vietato sbagliare per lache deve vincere e sperare: obbligatorio fare i tre punti alPark, ma non solo. In contemporanea i biancocelesti necessitano di una sconfitta del Cluj contro il Celtic, già qualificato come primo nel gruppo E. 18.43 L’ultima volta che i biancocelesti non hanno superato la fase a gironi di una competizione europea risale all’2009/10. 18.39 Ciro Immobile ha presoattiva a 15 gol in 17 presenze con lain(11 reti e quattro assist), compresi 12 nelle sue 11 ...

