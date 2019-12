LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Martinenghi e Quadarella volano a Tokyo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARECORD ITALIANO E PASS OLIMPICO PER NICOLO’NEI 100 RANA 18.57 Appuntamento a domani per una nuova giornata degli Assoluti invernali di. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.55 La giornata si chiude con due pass olimpici per l’Italia: Nicolò(record italiano di 58″75 nei 100 rana) e Simona(15’57″18 nei 1500 sl). Nulla da fare per Gabriele Detti, limitato da problemi intestinali. 18.54 Martina Caramignoli, al primato personale, è seconda in 16’04″62. Per lei il pass olimpico è rimandato, ma sicuramente alla portata. 18.52 SIMONA2020! La romana vince i 1500 sl in 15’57″18, timbrando il pass per il Giappone! 18.52 Ultimi 100 metri,verso il pass olimpico. 18.51 1300 metri, ...

