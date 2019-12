LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Carraro-Castiglioni vincono ex-aequo | ma

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Cerasuolo, Castello, Giorgetti, Martinenghi, Poggio, Pinzuti, Scozzoli e Fusco nella Finale A dei 100 rana uomini. 17.48 Ora altre premiazioni, poi i 100 rana con Scozzoli e Martinenghi. 17.46 Terza nei 100 rana donne Ilaria Scarcella in 1’08”, poi Fangio, Foffi, Pirovano, Angiolini e Benedetta Pilato. La giovanissima pugliese ancora non riesce a nuotare tempi competitivi nella distanza olimpica. 17.45 Martinaed Ariannaa pari merito in 1’07″20! Anche in questo caso, però, sfuma il pass olimpico per Tokyo 2020. 17.44 31″78 per Martina, 3 centesimi davanti a Benedetta Pilato a metà gara. 17.43 Iniziata la finale dei 100 rana donne. 17.42 Ora la Finale A con Martinaed Arianna. 17.41 La Finale B vede prevalere Sara Morotti in ...

