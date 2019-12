Live – Non è la D’Urso cambia giorno | da gennaio 2020 in onda il mercoledì

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Non è la. A partire dal prossimo, infatti, il talk show condotto da Barbaraandrà inil, anziché il lunedì, per lasciare campo libero al Grande Fratello Vip.– Non è lainilEnnesimo cambio di programmazione per-Non è la. Il noto talk show di Canale 5, infatti, si sposterà a partire dadal lunedì al, proprio come nella prima edizione. Una notizia, quella del nuovo cambio di programmazione, che si evince dalla pubblicazione dei listini Mediaset inerenti il periodo compreso daa marzo. La secedizione dello show serale condotto da Barbaratornerà quindi ad intrattenere il grande pubblico del piccolo schermo ilsera. Il lunedì, invece, andrà inla prima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Il reality ...

matteosalvinimi : Ma perché dovremmo approvare un trattato, il MES, che mette in pericolo i risparmi degli italiani? Non si capisce… - RengaOfficial : Sabato 14 dicembre, #LAltraMetàTour arriva al Teatro Regio di Parma! ?? Il concerto sarà in diretta sulla pagina Fac… - maxbiaggi : I don’t like to dress like that but this time was very important. Thanks to make me @FIM_live Legend ! Non mi piace… -