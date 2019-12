LIVE Fognini-Isner, Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA: il ligure affronta il gigante americano (Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I partecipanti della Diriyah Tennis Cup Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo appuntamento di Fabio Fognini nell’esibizione che, anche in base alla città che la ospita, è denominata Diriyah Tennis Cup, in Arabia Saudita. L’esordio del ligure, in questo appuntamento che nei fatti è ancora piuttosto lontano dall’inizio ufficiale della stagione, in termini Tennistici, è piuttosto alto, dal momento che dall’altra parte della rete c’è l’americano John Isner, semifinalista a Wimbledon nel 2018 e celebre per i 2.08 metri dai quali guarda tutti generalmente verso il basso, eccezion fatta per il connazionale Reilly Opelka e per il croato Ivo Karlovic. Due i precedenti, entrambi a favore del texano residente a Greensboro, in North Carolina. Quest’esibizione, piuttosto discussa anche ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Fognini