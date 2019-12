LIVE Fognini-Isner | Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA | 4-3 | scambio di break nel sesto e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Buona volée bloccata di rovescio di30-0 Sbaglia la rispostasu una seconda veloce (181 km/h) di15-0 Buona prima di4-3restituisce il vantaggio con un doppio fallo 15-40 Due palle: ancora un errore di15-30 Sbaglia ancora di dritto15-15 Sbaglia di dritto15-0 Ancora bene con il servizio4-2viene a rete, ma non chiude due volte e l’azzurro ne approfitta per sbilanciarlo 0-40 Tre palle: gran passante di rovescio 0-30 Sbaglia di dritto in avvicinamento alla rete0-15 Primo punto delgame di3-2, affossa in rete il rovescio40-15 Ace di30-15 Doppio fallo di, è il terzo 30-0 Prima vincente di15-0 Perde il controllo del dritto2-2 Tiene a zero ...

OA_Sport : LIVE Fognini-Isner, Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA: il ligure affronta il gigante americano -