LIVE Ceske Budejovice-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | la Lube fa il

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Quindici minuti all’inizio della partita. 17.42 Ilva a caccia dell’impresa contro i Campioni d’Europa in un girone dovee Trento sembrano dovere fare la voce grossa. Le vincitrici dei cinque gruppi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. 17.40è reduce dal trionfo nel Mondiale per Club, domenica pomeriggio ha sconfitto il Sada Cruzeiro per 3-1 e poi è subito volata in Europa: brevissima sosta a casa per dei piccoli festeggiamenti e poi volo per la Repubblica Ceca. Il tour de force potrebbe farsi sentire nelle gambe dei ragazzi di Fefé De Giorgi. 17.38 Ilè una formazione alla portata ma non così scarsa visto che settimana scorsa ha sconfitto a domicilio il Fenerbahce Istanbul, stasera atteso dal confronto con Trento. 17.36 I Campioni ...

