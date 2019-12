LIVE Ceske Budejovice-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | 7-13 | tutto facile

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-9 Ottimo vincente di Rychlicki. 15-9 Leal murato da Krestan. 15-8 Krestan gioca bene sulle mani alte del muro. 15-7 Meckharov attacca lungo dalla seconda linea, partita a senso unico fino a questo momento. 14-7 Pipe celestiale di Juantorena,moltoperche sta dominando. 13-7 Juantorena attacca dalla seconda linea sulle mani alte del muro, la Pantera aggiusta un’alzata problematica di Bruninho e fa punto. Time-out per il. 12-7 MUROOOOOOO! Rychlicki stampa la parallela di Krestan. 11-7 Giù il diagonale di Michalek. 11-6 Cannonata imprendibile di Leal. 10-6 Che sfortuna. Leal tiene in difesa un bel diagonale ma il pallone si impenna e tocca il soffitto. Da regolamento è punto degli avversari. 10-5 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! BIENIEK LA PIAZZA in zona 5. La Lube viaggia a mille. 9-5 I cechi restituiscono il ...

OA_Sport : LIVE Ceske Budejovice-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: la Lube fa il debutto europeo -