LIVE Ceske Budejovice-Civitanova 1-2 | Champions League volley in DIRETTA | 8-12 | Lube

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-15 Ace di Zmrhal, attenzione a non fare rientrare il. 9-15 Errore al servizio di Kristan. 9-14 Primo tempo di Todua. 8-14 ACEEEEEEEEEEEEEE! JUANTORENAAAAAAAAAAAAAA!è lanciata verso la vittoria. 8-12 Colpo dinamitardo di Juantorena dalla seconda linea. 8-11 Mach firma il primo tempo ma poi serve in rete. 7-10 Sassata di Rychlicki. 7-9conserva i due punti di vantaggio. 6-8 Lungo il servizio di Kovar che è un po’ troppo falloso nel fondamentale. 5-8 Diagonale millimetrico di Juantorena ma mezzo punto è di Balaso che si è inventato una spettacolare difesa. Lacerca subito la fuga. 5-7 In rete il servizio di Todua. 5-6 Lunghissimo il servizio di Rychlicki. 4-6 Battuta violenta di Rychlicki, Bieniek chiude in smash. Break di. 4-5 Bruninho si inventa un’alzata a una mano per ...

zazoomnews : LIVE Ceske Budejovice-Civitanova Champions League volley in DIRETTA: 7-13 tutto facile per la Lube - #Ceske… - zazoomblog : LIVE Ceske Budejovice-Civitanova Champions League volley in DIRETTA: si inizia debutto europeo della Lube - #Ceske… - OA_Sport : LIVE Ceske Budejovice-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: la Lube fa il debutto europeo -