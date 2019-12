LIVE Ceske Budejovice-Civitanova 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | i cechi

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-9 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! RYCHLICKI!in allungo, ora si sono ristabiliti i valori in campo. 2-7 Questa volta Mechkarov non sbaglia. 1-7 Che azioneeeeeeeee! Kovar recupera un pallone impossibile vicino ai tabelloni pubblicitari, Juantorena viene murato ma poi sulla rigiocata è Kovar a chiudere. 1-6 Nuovo errore in attacco del. 1-5è arrabbiatissima dopo aver perso il set precedente e allunga ancora una volta, altro break cruciale che costringe i padroni di casa a chiamare time-out. 1-3 Ottimo vincente di Kovar. 1-2 Mani out di Mechkarov. 0-2 Partenza a razzo della Lube con un muro di Anzani. INIZIA IL TERZO SET.1-1. 25-21 Kovar murato. Ipareggiano in maniera sorprendente. 24-21 Rychlicki sbaglia il tocco e viene murato. 23-21 Ancora primo tempo di Todua. 22-21 Juantorena ...

