LIVE Ceske Budejovice-Civitanova 0-1 | Champions League volley in DIRETTA | passeggiata

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO SET.0-1. 18-25 Errore al servizio di Mach,HA VINTO IL PRIMO SET. 18-24 Mach annulla il primo. 17-24 MUROOOOOOOOO! Rychlicki incontenibile su Kristan, sette set-point per. 17-23 Stratosferica pipe di Juantorena. 17-22 Bravo Krestan sulle mani alte del muro da zona 4. 16-22 Primo tempo di Anzani. 15-21 Rychlicki non delude da posto 1, diagonale di qualità dell’opposto lussemburghese. 15-20 Bruninho cerca una magia di seconda ma viene murato da Michalek. 14-20 Ottima parallela di Krestan da posto 2. 13-20 Violentissima parallela di Rychlicki. 13-19 Murato il primo tempo di Bieniek. Ilsta ingranando in questo finale di primo set. 12-19 Bella giocata di seconda da parte di De Amo. Entra Kovar al posto di Leal. 11-19 Errore al servizio di Krestan. 11-18 La Lube ...

