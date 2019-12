LIVE Ceske Budejovice-Civitanova 0-1 | Champions League volley in DIRETTA | 13-10 | la Lube

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 Questa volta la parallela della Pantera va a segno. 15-10 Attacco lungo di Juantorena. De Giorgi chiama time-out, ora si mette male per i cucinieri in questo set. 14-10 Mani out di Krestan, Juantorena non inquadra il campo. 13-10 Juantorena magistrale contro il muro a 3! 13-9 Michalek attacca addosso a Rychlicki. 12-9 Violentissimo diagonale di Rychlicki ben imbeccato da Bruninho dopo la ricezione di Juantorena. 12-8 Michalek la mette giù,sta annaspando in difesa. 11-8 Servizio lunghissimo di Kovar. 10-8 Vincente di Kovar, ottima alzata di Bruninho. 10-7 Primo tempo di Todua. 9-7 Che azioneeeeeee! Difese superlative di, Rychlicki ha tirato su un pallone impossibile, poi Krestan ha attaccato fuori. Laha recuperato un break. 9-6 Entra Kovar per Leal, subito pallonetto. 9-5 Ace di Mechkarov....

