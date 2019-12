L’Italia protagonista della politica spaziale europea

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Agenzia(Esa) pensa in grande e l’Italia aiuta a sviluppare una programmazione strategica di lungo periodo che porterà al massimo storico gli investimenti del Vecchio continente nell’esplorazione, da sempre tra i settori più complessi per le sue implicazioni tecnologiche, scientifiche e industriali. Nella riunione programmatica svoltasi il 27 e il 28 ottobre scorso a Siviglia ministri di riferimento delle politiche spaziali hanno concordato uno stanziamento record di 14,4 miliardi di euro per un periodo che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere di tre anni. L’aumentocontribuzione all’Esa, certamente, riflette le incertezze sul bilancio pluriennale dell’Unionema è, prima di tutto, un’ambiziosa manifestazione di intenti. L’Esa mira a essere leader nella corsa allo spazio e a non rinunciare ai ...

