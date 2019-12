Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo mesi di impasse, con le milizie della Cirenaica alle porte di Tripoli e gli attori internazionali che si sono mossi per spostare gli equilibri in favore dei propri protégé, ilKhalifaha annunciato l’avvio di quella che ha definito la “battaglia decisiva” per strappare Tripoli al governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj. Lo riferisce l’agenzia egiziana Mena, secondo la quale il comandante del cosiddetto Esercito nazionale libico (Lna) ha esortato i suoi uomini a liberare la capitale da “terroristi e traditori”, portando a termine un’offensiva lanciata fin dal 4 aprile scorso ma che era stata fermata dalla resistenza delle forze fedeli al governo Sarraj, appoggiato dalle Nazioni Unite. Una scelta, quella dell’uomo forte della Cirenaica, che arriva poche settimane dopo le rivelazioni dell’impegno al suo fianco, ...

OceanoDeAzahar : RT @fattoquotidiano: Libia, media: “Il generale Haftar ha dato il via a ‘battaglia decisiva’ per conquistare Tripoli” - fattoquotidiano : Libia, media: “Il generale Haftar ha dato il via a ‘battaglia decisiva’ per conquistare Tripoli” - Noovyis : (Libia, media: “Il generale Haftar ha dato il via a ‘battaglia decisiva’ per conquistare Tripoli”) Playhitmusic - -