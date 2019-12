Lega vu cumpra’, riparte il mercato delle vacche. Tre grillini voltagabbana al Senato. Di Nicola: uno spettacolo penoso (Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Movimento 5 Stelle perde pezzi al Senato. Quattro Senatori ieri hanno votato contro la risoluzione di maggioranza sul Mes. Mentre il filoleghista Gianluigi Paragone ha annunciato che la sua decisione di votare no all’intesa giallorossa sul Salva Stati non equivale a una presa di distanza da M5S, in cui pur facendo sempre il bastian contrario dice di voler restare, gli altri tre onorevoli hanno detto addio ai pentastellati. E due sembrano ormai già ben stretti tra le braccia della Lega. Tanto che il Senatore del Movimento 5 Stelle, Primo Di Nicola, ha subito parlato di mercato delle vacche aperto da Matteo Salvini. Accusa poi rilanciata dal capo politico Luigi Di Maio, che è arrivato a invocare un improbabile intervento della magistratura. A dire no alla risoluzione di maggioranza sul Mes, oltre a Paragone, sono stati i Senatori Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro. Il primo ...

