Lecce | per gennaio si pensa a Ionita del Cagliari La situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019), persi punta ad Arturdel. Destinazione gradita dal giocatore, da capire la formula dell’operazione Ilinizia a muoversi con largo anticipo per quanto riguarda il mercato di. Come scritto dal sito di Gianluca Di Marzio, Donati sarà presto tesserato dal club. I pugliesi, inoltre, puntano a un altro obiettivo. Si tratta di Artur, calciatore attualmente in forza al. La soluzione appare gradita da quest’ultimo, ma resta ancora da definire la possibile formula dell’operazione tra i due club. Leggi su Calcionews24.com

calciodangolo_ : #BresciaLecce apre il 16^ turno di #SerieA. #Balotelli sfida #Falco per la salvezza. Tutto quello che c'è da sapere… - gracco63 : RT @GDF: #Lecce, maxi operazione internazionale contro il traffico di migranti. #Arresti e indagati in Italia e Grecia. - Corepla_Riciclo : RT @egazette1: “#Natale a #CasaCorepla” a #Lecce Fino al 17 dicembre la casa del #riciclo accoglierà più di 900 bambini della provincia le… -